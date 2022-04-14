The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Epiko (EPIKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tiedot Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://epiko.io Valkoinen paperi: https://docs.epiko.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Osta EPIKO-rahaketta nyt!

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Epiko (EPIKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 156.90K $ 156.90K $ 156.90K Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 269.70K $ 269.70K $ 269.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Nykyinen hinta: $ 0.000899 $ 0.000899 $ 0.000899 Lue lisää The Epiko (EPIKO) -rahakkeen hinnasta

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EPIKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EPIKO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EPIKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EPIKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EPIKO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Epiko (EPIKO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EPIKO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EPIKO-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen hintahistoria EPIKO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EPIKO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EPIKO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EPIKO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EPIKO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EPIKO-rahakkeen hintaennuste nyt!

