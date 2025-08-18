Lisätietoja EPIKO-rahakkeesta

The Epiko-logo

The Epiko – hinta (EPIKO)

1EPIKO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0009011
$0.0009011$0.0009011
-7.79%1D
USD
Reaaliaikainen The Epiko (EPIKO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:00:29 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0007363
$ 0.0007363$ 0.0007363
24 h:n matalin
$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115
24 h:n korkein

$ 0.0007363
$ 0.0007363$ 0.0007363

$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115

$ 0.03360438444652793
$ 0.03360438444652793$ 0.03360438444652793

$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183

+0.65%

-7.79%

+23.08%

+23.08%

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009007. Viimeisen 24 tunnin aikana EPIKO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0007363 ja korkeimmillaan $ 0.00115 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EPIKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03360438444652793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000256123717200183.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EPIKO on muuttunut +0.65% viimeisen tunnin aikana, -7.79% 24 tunnin aikana ja +23.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen markkinatiedot

No.2542

$ 157.20K
$ 157.20K$ 157.20K

$ 12.37K
$ 12.37K$ 12.37K

$ 270.21K
$ 270.21K$ 270.21K

174.53M
174.53M 174.53M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

58.17%

ETH

The Epiko-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 157.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.37K. EPIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.53M ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 270.21K.

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Epiko-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000076126-7.79%
30 päivää$ -0.0002018-18.31%
60 päivää$ +0.000134+17.47%
90 päivää$ -0.0000256-2.77%
The Epiko-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EPIKO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000076126 (-7.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Epiko 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002018 (-18.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Epiko-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EPIKO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000134 (+17.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Epiko-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000256 (-2.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Epiko (EPIKO)?

Tarkista The Epiko-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Epiko-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EPIKO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Epiko-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Epiko-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Epiko-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Epiko (EPIKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Epiko (EPIKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Epiko-rahakkeelle.

Tarkista The Epiko-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikka

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EPIKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Epiko (EPIKO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Epiko:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Epiko MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EPIKO paikallisiin valuuttoihin

1 The Epiko(EPIKO) - VND
23.7019205
1 The Epiko(EPIKO) - AUD
A$0.001396085
1 The Epiko(EPIKO) - GBP
0.000666518
1 The Epiko(EPIKO) - EUR
0.000774602
1 The Epiko(EPIKO) - USD
$0.0009007
1 The Epiko(EPIKO) - MYR
RM0.003800954
1 The Epiko(EPIKO) - TRY
0.036865651
1 The Epiko(EPIKO) - JPY
¥0.1333036
1 The Epiko(EPIKO) - ARS
ARS$1.183573842
1 The Epiko(EPIKO) - RUB
0.072569399
1 The Epiko(EPIKO) - INR
0.078613096
1 The Epiko(EPIKO) - IDR
Rp14.765571408
1 The Epiko(EPIKO) - KRW
1.261484392
1 The Epiko(EPIKO) - PHP
0.051493019
1 The Epiko(EPIKO) - EGP
￡E.0.043674943
1 The Epiko(EPIKO) - BRL
R$0.004926829
1 The Epiko(EPIKO) - CAD
C$0.001251973
1 The Epiko(EPIKO) - BDT
0.109543134
1 The Epiko(EPIKO) - NGN
1.383556263
1 The Epiko(EPIKO) - COP
$3.631847575
1 The Epiko(EPIKO) - ZAR
R.0.015969411
1 The Epiko(EPIKO) - UAH
0.037090826
1 The Epiko(EPIKO) - VES
Bs0.1233959
1 The Epiko(EPIKO) - CLP
$0.873679
1 The Epiko(EPIKO) - PKR
Rs0.253925344
1 The Epiko(EPIKO) - KZT
0.483982138
1 The Epiko(EPIKO) - THB
฿0.029425869
1 The Epiko(EPIKO) - TWD
NT$0.02747135
1 The Epiko(EPIKO) - AED
د.إ0.003305569
1 The Epiko(EPIKO) - CHF
Fr0.00072056
1 The Epiko(EPIKO) - HKD
HK$0.007034467
1 The Epiko(EPIKO) - AMD
֏0.34469789
1 The Epiko(EPIKO) - MAD
.د.م0.008115307
1 The Epiko(EPIKO) - MXN
$0.016897132
1 The Epiko(EPIKO) - SAR
ريال0.003377625
1 The Epiko(EPIKO) - PLN
0.003296562
1 The Epiko(EPIKO) - RON
лв0.003918045
1 The Epiko(EPIKO) - SEK
kr0.008664734
1 The Epiko(EPIKO) - BGN
лв0.001513176
1 The Epiko(EPIKO) - HUF
Ft0.307616071
1 The Epiko(EPIKO) - CZK
0.019067819
1 The Epiko(EPIKO) - KWD
د.ك0.0002747135
1 The Epiko(EPIKO) - ILS
0.003071387
1 The Epiko(EPIKO) - AOA
Kz0.825572613
1 The Epiko(EPIKO) - BHD
.د.ب0.0003386632
1 The Epiko(EPIKO) - BMD
$0.0009007
1 The Epiko(EPIKO) - DKK
kr0.005791501
1 The Epiko(EPIKO) - HNL
L0.023679403
1 The Epiko(EPIKO) - MUR
0.041189011
1 The Epiko(EPIKO) - NAD
$0.015915369
1 The Epiko(EPIKO) - NOK
kr0.009169126
1 The Epiko(EPIKO) - NZD
$0.001540197
1 The Epiko(EPIKO) - PAB
B/.0.0009007
1 The Epiko(EPIKO) - PGK
K0.003728898
1 The Epiko(EPIKO) - QAR
ر.ق0.003278548
1 The Epiko(EPIKO) - RSD
дин.0.090943679

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Epiko”

Paljonko The Epiko (EPIKO) on arvoltaan tänään?
EPIKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EPIKO-USD-parin nykyinen hinta?
EPIKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Epiko-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EPIKO markkina-arvo on $ 157.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EPIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EPIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.53M USD.
Mikä oli EPIKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EPIKO saavutti ATH-hinnaksi 0.03360438444652793 USD.
Mikä oli EPIKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EPIKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000256123717200183 USD.
Mikä on EPIKO-rahakkeen treidausvolyymi?
EPIKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.37K USD.
Nouseeko EPIKO tänä vuonna korkeammalle?
EPIKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EPIKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:00:29 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

