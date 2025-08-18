Lisätietoja EPIK-rahakkeesta

TEH EPIK DUCK-logo

TEH EPIK DUCK – hinta (EPIK)

1EPIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.12%1D
USD
Reaaliaikainen TEH EPIK DUCK (EPIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:37:05 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.22%

+0.12%

-21.07%

-21.07%

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004749. Viimeisen 24 tunnin aikana EPIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00435 ja korkeimmillaan $ 0.005636 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EPIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05957419152210185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001254185296328304.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EPIK on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -21.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen markkinatiedot

No.3961

SOL

TEH EPIK DUCK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.75K. EPIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 846671686.83. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.02M.

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TEH EPIK DUCK-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000568+0.12%
30 päivää$ -0.000506-9.63%
60 päivää$ +0.001128+31.15%
90 päivää$ +0.002246+89.73%
TEH EPIK DUCK-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EPIK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000568 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TEH EPIK DUCK 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000506 (-9.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TEH EPIK DUCK-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EPIK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001128 (+31.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TEH EPIK DUCK-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002246 (+89.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TEH EPIK DUCK (EPIK)?

Tarkista TEH EPIK DUCK-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TEH EPIK DUCK-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EPIK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TEH EPIK DUCK-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TEH EPIK DUCK-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TEH EPIK DUCK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TEH EPIK DUCK (EPIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TEH EPIK DUCK (EPIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TEH EPIK DUCK-rahakkeelle.

Tarkista TEH EPIK DUCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen tokenomiikka

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EPIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TEH EPIK DUCK (EPIK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TEH EPIK DUCK:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TEH EPIK DUCK MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EPIK paikallisiin valuuttoihin

1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - VND
124.969935
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - AUD
A$0.00736095
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - GBP
0.00351426
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - EUR
0.00408414
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - USD
$0.004749
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - MYR
RM0.02004078
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - TRY
0.19437657
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - JPY
¥0.702852
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - ARS
ARS$6.23225517
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - RUB
0.38267442
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - INR
0.41473017
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - IDR
Rp77.85244656
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - KRW
6.66056748
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - PHP
0.27159531
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - EGP
￡E.0.23027901
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - BRL
R$0.02607201
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - CAD
C$0.00660111
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - BDT
0.57757338
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - NGN
7.28373126
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - COP
$19.14915525
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - ZAR
R.0.08429475
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - UAH
0.19556382
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - VES
Bs0.650613
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - CLP
$4.597032
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - PKR
Rs1.3468164
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - KZT
2.55182766
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - THB
฿0.15510234
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - TWD
NT$0.1448445
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - AED
د.إ0.01742883
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - CHF
Fr0.0037992
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - HKD
HK$0.03708969
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - AMD
֏1.8174423
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - MAD
.د.م0.04278849
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - MXN
$0.08913873
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - SAR
ريال0.01780875
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - PLN
0.01738134
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - RON
лв0.02065815
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - SEK
kr0.04568538
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - BGN
лв0.00797832
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - HUF
Ft1.62301824
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - CZK
0.10048884
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - KWD
د.ك0.001448445
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - ILS
0.01619409
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - AOA
Kz4.32904593
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - BHD
.د.ب0.001785624
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - BMD
$0.004749
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - DKK
kr0.03053607
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - HNL
L0.12413886
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - MUR
0.21717177
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - NAD
$0.08400981
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - NOK
kr0.04834482
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - NZD
$0.00812079
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - PAB
B/.0.004749
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - PGK
K0.02004078
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - QAR
ر.ق0.01728636
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) - RSD
дин.0.47931657

TEH EPIK DUCK-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TEH EPIK DUCK toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen TEH EPIK DUCK-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TEH EPIK DUCK”

Paljonko TEH EPIK DUCK (EPIK) on arvoltaan tänään?
EPIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004749 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EPIK-USD-parin nykyinen hinta?
EPIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004749. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TEH EPIK DUCK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EPIK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EPIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EPIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EPIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EPIK saavutti ATH-hinnaksi 0.05957419152210185 USD.
Mikä oli EPIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EPIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001254185296328304 USD.
Mikä on EPIK-rahakkeen treidausvolyymi?
EPIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.75K USD.
Nouseeko EPIK tänä vuonna korkeammalle?
EPIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EPIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:37:05 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

