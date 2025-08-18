TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004749. Viimeisen 24 tunnin aikana EPIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00435 ja korkeimmillaan $ 0.005636 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EPIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05957419152210185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001254185296328304.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EPIK on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -21.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen markkinatiedot
TEH EPIK DUCK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.75K. EPIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 846671686.83. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.02M.
TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TEH EPIK DUCK-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000568
+0.12%
30 päivää
$ -0.000506
-9.63%
60 päivää
$ +0.001128
+31.15%
90 päivää
$ +0.002246
+89.73%
TEH EPIK DUCK-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EPIK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000568 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TEH EPIK DUCK 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000506 (-9.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TEH EPIK DUCK-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EPIK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001128 (+31.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TEH EPIK DUCK-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002246 (+89.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TEH EPIK DUCK (EPIK)?
Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.
TEH EPIK DUCK on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista EPIK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TEH EPIK DUCK-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TEH EPIK DUCK-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TEH EPIK DUCK-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TEH EPIK DUCK (EPIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TEH EPIK DUCK (EPIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TEH EPIK DUCK-rahakkeelle.
TEH EPIK DUCK (EPIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EPIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TEH EPIK DUCK (EPIK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TEH EPIK DUCK:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
