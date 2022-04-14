EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EON Marketplace (EON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tiedot EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. Virallinen verkkosivusto: https://eonchain.xyz Valkoinen paperi: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Block Explorer: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Osta EON-rahaketta nyt!

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EON Marketplace (EON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 249.90K $ 249.90K $ 249.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002499 $ 0.002499 $ 0.002499 Lue lisää EON Marketplace (EON) -rahakkeen hinnasta

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

EON Marketplace (EON) -rahakkeen hintahistoria EON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EON-rahakkeen hintaennuste nyt!

