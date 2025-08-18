Lisätietoja EON-rahakkeesta

EON Marketplace-logo

EON Marketplace – hinta (EON)

1EON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+4.40%

EON Marketplace (EON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00211. Viimeisen 24 tunnin aikana EON on vaihdellut alimmillaan $ 0.00211 ja korkeimmillaan $ 0.00257 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EON on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +4.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EON Marketplace (EON) -rahakkeen markkinatiedot

WOD

EON Marketplace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.00. EON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 211.00K.

EON Marketplace (EON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EON Marketplace-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.001313-38.36%
60 päivää$ -0.001191-36.08%
90 päivää$ -0.003892-64.85%
EON Marketplace-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EON-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EON Marketplace 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001313 (-38.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EON Marketplace-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001191 (-36.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EON Marketplace-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003892 (-64.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EON Marketplace (EON)?

Tarkista EON Marketplace-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EON Marketplace-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EON Marketplace-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EON Marketplace-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EON Marketplace-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EON Marketplace (EON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EON Marketplace (EON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EON Marketplace-rahakkeelle.

Tarkista EON Marketplace-rahakkeen hintaennuste nyt!

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikka

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EON Marketplace (EON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EON Marketplace:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EON Marketplace MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EON paikallisiin valuuttoihin

EON Marketplace-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EON Marketplace toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EON Marketplace”

Paljonko EON Marketplace (EON) on arvoltaan tänään?
EON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00211 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EON-USD-parin nykyinen hinta?
EON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00211. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EON Marketplace-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EON markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli EON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EON saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli EON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EON-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on EON-rahakkeen treidausvolyymi?
EON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.00 USD.
Nouseeko EON tänä vuonna korkeammalle?
EON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:51 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

