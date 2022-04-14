Emerald (EMRLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Emerald (EMRLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Emerald (EMRLD) -rahakkeen tiedot The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Virallinen verkkosivusto: https://emeraldco.io Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Osta EMRLD-rahaketta nyt!

Emerald (EMRLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Emerald (EMRLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Nykyinen hinta: $ 0.001171 $ 0.001171 $ 0.001171 Lue lisää Emerald (EMRLD) -rahakkeen hinnasta

Emerald (EMRLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Emerald (EMRLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EMRLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EMRLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EMRLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EMRLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EMRLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Emerald (EMRLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EMRLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EMRLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Emerald (EMRLD) -rahakkeen hintahistoria EMRLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EMRLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EMRLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EMRLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EMRLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EMRLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

