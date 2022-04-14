Elixir (ELX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Elixir (ELX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Elixir (ELX) -rahakkeen tiedot The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Virallinen verkkosivusto: https://elixir.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.elixir.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Osta ELX-rahaketta nyt!

Elixir (ELX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Elixir (ELX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 147.39M $ 147.39M $ 147.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Nykyinen hinta: $ 0.14739 $ 0.14739 $ 0.14739 Lue lisää Elixir (ELX) -rahakkeen hinnasta

Elixir (ELX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Elixir (ELX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Elixir (ELX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ELX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Elixir (ELX) -rahakkeen hintahistoria ELX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELX-rahakkeen hintaennuste nyt!

