Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Elon for AfD (ELON4AFD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tiedot Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change. Virallinen verkkosivusto: https://elon4afd.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump Osta ELON4AFD-rahaketta nyt!

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 Nykyinen hinta: $ 0.004784 $ 0.004784 $ 0.004784 Lue lisää Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hinnasta

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELON4AFD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELON4AFD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELON4AFD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELON4AFD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELON4AFD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELON4AFD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ELON4AFD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hintahistoria ELON4AFD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELON4AFD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELON4AFD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELON4AFD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELON4AFD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELON4AFD-rahakkeen hintaennuste nyt!

