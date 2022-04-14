Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dogelon Mars (ELON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen tiedot In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Virallinen verkkosivusto: https://dogelonmars.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Osta ELON-rahaketta nyt!

Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 61.84M $ 61.84M $ 61.84M Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 112.50M $ 112.50M $ 112.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000001125 $ 0.0000001125 $ 0.0000001125 Lue lisää Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen hinnasta

Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ELON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dogelon Mars (ELON) -rahakkeen hintahistoria ELON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELON-rahakkeen hintaennuste nyt!

