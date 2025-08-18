Lisätietoja ELK-rahakkeesta

Elk Finance-logo

Elk Finance – hinta (ELK)

1ELK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03084
$0.03084$0.03084
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Elk Finance (ELK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:35:44 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084
24 h:n matalin
$ 0.03098
$ 0.03098$ 0.03098
24 h:n korkein

$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084

$ 0.03098
$ 0.03098$ 0.03098

$ 5.614785990043493
$ 5.614785990043493$ 5.614785990043493

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-1.44%

-1.44%

Elk Finance (ELK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03084. Viimeisen 24 tunnin aikana ELK on vaihdellut alimmillaan $ 0.03084 ja korkeimmillaan $ 0.03098 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.614785990043493, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELK on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elk Finance (ELK) -rahakkeen markkinatiedot

No.5457

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

0.00
0.00 0.00

42,424,242
42,424,242 42,424,242

42,424,242
42,424,242 42,424,242

0.00%

AVAX_CCHAIN

Elk Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.82. ELK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 42424242. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.

Elk Finance (ELK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Elk Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00084-2.66%
60 päivää$ +0.002+6.93%
90 päivää$ -0.00666-17.76%
Elk Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ELK-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Elk Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00084 (-2.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Elk Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ELK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002 (+6.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Elk Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00666 (-17.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Elk Finance (ELK)?

Tarkista Elk Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Elk Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ELK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Elk Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Elk Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Elk Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elk Finance (ELK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elk Finance (ELK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elk Finance-rahakkeelle.

Tarkista Elk Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Elk Finance (ELK) -rahakkeen tokenomiikka

Elk Finance (ELK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Elk Finance (ELK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Elk Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Elk Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ELK paikallisiin valuuttoihin

Elk Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Elk Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Elk Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elk Finance”

Paljonko Elk Finance (ELK) on arvoltaan tänään?
ELK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03084 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELK-USD-parin nykyinen hinta?
ELK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03084. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elk Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ELK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELK saavutti ATH-hinnaksi 5.614785990043493 USD.
Mikä oli ELK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ELK-rahakkeen treidausvolyymi?
ELK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.82 USD.
Nouseeko ELK tänä vuonna korkeammalle?
ELK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:35:44 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ELK-USD-laskin

Summa

ELK
ELK
USD
USD

1 ELK = 0.03084 USD

Treidaa ELK-rahaketta

ELKUSDT
$0.03084
$0.03084$0.03084
0.00%

