Eliza (ELIZA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Eliza (ELIZA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Eliza (ELIZA) -rahakkeen tiedot ELIZA is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://www.elizawakesup.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Osta ELIZA-rahaketta nyt!

Eliza (ELIZA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Eliza (ELIZA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Kokonaistarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Nykyinen hinta: $ 0.002046 $ 0.002046 $ 0.002046 Lue lisää Eliza (ELIZA) -rahakkeen hinnasta

Eliza (ELIZA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Eliza (ELIZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELIZA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELIZA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELIZA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELIZA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELIZA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Eliza (ELIZA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELIZA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ELIZA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Eliza (ELIZA) -rahakkeen hintahistoria ELIZA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELIZA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELIZA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELIZA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELIZA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELIZA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!