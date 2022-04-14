Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Elderglade (ELDE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tiedot Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Virallinen verkkosivusto: https://elderglade.com/ Valkoinen paperi: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Osta ELDE-rahaketta nyt!

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Elderglade (ELDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 Nykyinen hinta: $ 0.01068 $ 0.01068 $ 0.01068 Lue lisää Elderglade (ELDE) -rahakkeen hinnasta

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELDE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Elderglade (ELDE) -rahakkeen hintahistoria ELDE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELDE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELDE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELDE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELDE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELDE-rahakkeen hintaennuste nyt!

