Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Elderglade (ELDE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tiedot

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Virallinen verkkosivusto:
https://elderglade.com/
Valkoinen paperi:
https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Elderglade (ELDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.31M
Kokonaistarjonta:
$ 400.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 122.42M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.27M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.48599
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00908064213625012
Nykyinen hinta:
$ 0.01068
Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Elderglade (ELDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ELDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELDE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ELDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELDE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Elderglade (ELDE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELDE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Elderglade (ELDE) -rahakkeen hintahistoria

ELDE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ELDE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ELDE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELDE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.