Eldarune (ELDA) -rahakkeen tiedot Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token. Virallinen verkkosivusto: https://www.eldarune.com/ Valkoinen paperi: https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4 Osta ELDA-rahaketta nyt!

Eldarune (ELDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Eldarune (ELDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 57.91K $ 57.91K $ 57.91K Kokonaistarjonta: $ 588.90M $ 588.90M $ 588.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 227.09M $ 227.09M $ 227.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 153.00K $ 153.00K $ 153.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00003540012212598 $ 0.00003540012212598 $ 0.00003540012212598 Nykyinen hinta: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Lue lisää Eldarune (ELDA) -rahakkeen hinnasta

Eldarune (ELDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Eldarune (ELDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELDA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Eldarune (ELDA) -rahakkeen hintahistoria ELDA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELDA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELDA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

