Ekta (EKTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ekta (EKTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ekta (EKTA) -rahakkeen tiedot Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose. Virallinen verkkosivusto: https://www.ekta.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.ektaworld.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Osta EKTA-rahaketta nyt!

Ekta (EKTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ekta (EKTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.31K $ 15.31K $ 15.31K Kokonaistarjonta: $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Kierrossa oleva tarjonta: $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 184.93K $ 184.93K $ 184.93K Kaikkien aikojen korkein: $ 90 $ 90 $ 90 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0004403 $ 0.0004403 $ 0.0004403 Lue lisää Ekta (EKTA) -rahakkeen hinnasta

Ekta (EKTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ekta (EKTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EKTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EKTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EKTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EKTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EKTA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ekta (EKTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EKTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EKTA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ekta (EKTA) -rahakkeen hintahistoria EKTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EKTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EKTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EKTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EKTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EKTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!