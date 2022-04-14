Enjinstarter (EJS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Enjinstarter (EJS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Enjinstarter (EJS) -rahakkeen tiedot EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Virallinen verkkosivusto: https://www.enjinstarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 Osta EJS-rahaketta nyt!

Enjinstarter (EJS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Enjinstarter (EJS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 339.50K $ 339.50K $ 339.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000064504169206165 $ 0.000064504169206165 $ 0.000064504169206165 Nykyinen hinta: $ 0.0000679 $ 0.0000679 $ 0.0000679 Lue lisää Enjinstarter (EJS) -rahakkeen hinnasta

Enjinstarter (EJS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Enjinstarter (EJS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EJS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EJS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EJS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EJS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EJS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Enjinstarter (EJS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EJS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EJS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Enjinstarter (EJS) -rahakkeen hintahistoria EJS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EJS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EJS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EJS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EJS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EJS-rahakkeen hintaennuste nyt!

