EINSTEIN (EIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EINSTEIN (EIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EINSTEIN (EIN) -rahakkeen tiedot Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://einstein.game/ Valkoinen paperi: https://einstein.game/whitepaper Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310 Osta EIN-rahaketta nyt!

EINSTEIN (EIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EINSTEIN (EIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000669 $ 0.000669 $ 0.000669 Lue lisää EINSTEIN (EIN) -rahakkeen hinnasta

EINSTEIN (EIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EINSTEIN (EIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EINSTEIN (EIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

EINSTEIN (EIN) -rahakkeen hintahistoria EIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!