EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen tiedot EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.eigenlayer.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.eigenlayer.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83 Osta EIGEN-rahaketta nyt!

EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 453.37M $ 453.37M $ 453.37M Kokonaistarjonta: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B Kierrossa oleva tarjonta: $ 324.55M $ 324.55M $ 324.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.44B $ 2.44B $ 2.44B Kaikkien aikojen korkein: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 Kaikkien aikojen alin: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 Nykyinen hinta: $ 1.3969 $ 1.3969 $ 1.3969 Lue lisää EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen hinnasta

EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EIGEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EIGEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EIGEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EIGEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

EigenLayer (EIGEN) -rahakkeen hintahistoria EIGEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EIGEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EIGEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EIGEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EIGEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EIGEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

