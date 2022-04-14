Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Paysenger (EGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Paysenger (EGO) -rahakkeen tiedot

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Virallinen verkkosivusto:
https://egoco.in/en/
Valkoinen paperi:
https://docs.paysenger.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Paysenger (EGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 423.35K
$ 423.35K
Kokonaistarjonta:
$ 323.00M
$ 323.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 200.64M
$ 200.64M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 681.53K
$ 681.53K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1324
$ 0.1324
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001914531088565385
$ 0.001914531088565385
Nykyinen hinta:
$ 0.00211
$ 0.00211

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EGO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EGO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Paysenger (EGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Paysenger (EGO) -rahakkeen hintahistoria

EGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EGO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.