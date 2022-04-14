Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Paysenger (EGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Paysenger (EGO) -rahakkeen tiedot Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Virallinen verkkosivusto: https://egoco.in/en/ Valkoinen paperi: https://docs.paysenger.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Osta EGO-rahaketta nyt!

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Paysenger (EGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 423.35K $ 423.35K $ 423.35K Kokonaistarjonta: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 681.53K $ 681.53K $ 681.53K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 Nykyinen hinta: $ 0.00211 $ 0.00211 $ 0.00211 Lue lisää Paysenger (EGO) -rahakkeen hinnasta

Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Paysenger (EGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Paysenger (EGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Paysenger (EGO) -rahakkeen hintahistoria EGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

