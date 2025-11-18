EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu EtherFloki (EFLOKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:02:16 (UTC+8)
USD

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 270.60K
$ 270.60K$ 270.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00001377
$ 0.00001377$ 0.00001377
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000261837786637
$ 0.000000261837786637$ 0.000000261837786637
Nykyinen hinta:
$ 0.0000002706
$ 0.0000002706$ 0.0000002706

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tiedot

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.etherfloki.io/
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EFLOKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EFLOKI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EFLOKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EFLOKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EFLOKI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EFLOKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

EtherFloki (EFLOKI) -rahakkeen hintahistoria

EFLOKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EFLOKI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EFLOKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EFLOKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

