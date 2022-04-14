EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tiedot edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Virallinen verkkosivusto: https://edexa.network/ Valkoinen paperi: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Osta EDX-rahaketta nyt!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 229.76M $ 229.76M $ 229.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Nykyinen hinta: $ 0.022976 $ 0.022976 $ 0.022976 Lue lisää EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen hinnasta

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EDX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EDX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EDX-rahakkeita MEXCistä nyt!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen hintahistoria EDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EDX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EDX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

