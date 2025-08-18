Lisätietoja EDX-rahakkeesta

EDEXA BLOCKCHAIN – hinta (EDX)

1EDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.021758
+2.23%1D
USD
Reaaliaikainen EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:48:23 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.020305
24 h:n matalin
$ 0.021893
24 h:n korkein

$ 0.020305
$ 0.021893
$ 0.09690912397995667
$ 0.003159490790773429
+0.03%

+2.23%

-5.19%

-5.19%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.021758. Viimeisen 24 tunnin aikana EDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.020305 ja korkeimmillaan $ 0.021893 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09690912397995667, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003159490790773429.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDX on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +2.23% 24 tunnin aikana ja -5.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen markkinatiedot

No.4174

$ 0.00
$ 62.03K
$ 217.58M
0.00
10,000,000,000
2,500,000,000
0.00%

MATIC

EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.03K. EDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 217.58M.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EDEXA BLOCKCHAIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00047462+2.23%
30 päivää$ -0.00753-25.72%
60 päivää$ -0.005197-19.29%
90 päivää$ -0.019141-46.81%
EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EDX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00047462 (+2.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EDEXA BLOCKCHAIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00753 (-25.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EDX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005197 (-19.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.019141 (-46.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

Tarkista EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EDEXA BLOCKCHAIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EDX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EDEXA BLOCKCHAIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EDEXA BLOCKCHAIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeelle.

Tarkista EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikka

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EDEXA BLOCKCHAIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EDEXA BLOCKCHAIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EDX paikallisiin valuuttoihin

EDEXA BLOCKCHAIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EDEXA BLOCKCHAIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen EDEXA BLOCKCHAIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EDEXA BLOCKCHAIN”

Paljonko EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) on arvoltaan tänään?
EDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.021758 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDX-USD-parin nykyinen hinta?
EDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.021758. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EDEXA BLOCKCHAIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDX saavutti ATH-hinnaksi 0.09690912397995667 USD.
Mikä oli EDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003159490790773429 USD.
Mikä on EDX-rahakkeen treidausvolyymi?
EDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.03K USD.
Nouseeko EDX tänä vuonna korkeammalle?
EDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

