Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Edelcoin (EDLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tiedot Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. Virallinen verkkosivusto: https://edelcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A Osta EDLC-rahaketta nyt!

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Edelcoin (EDLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.62B $ 16.62B $ 16.62B Kaikkien aikojen korkein: $ 199.9876 $ 199.9876 $ 199.9876 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 Nykyinen hinta: $ 3.0122 $ 3.0122 $ 3.0122 Lue lisää Edelcoin (EDLC) -rahakkeen hinnasta

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EDLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EDLC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EDLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EDLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EDLC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Edelcoin (EDLC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EDLC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EDLC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen hintahistoria EDLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EDLC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EDLC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EDLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EDLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EDLC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!