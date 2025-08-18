Lisätietoja EDLC-rahakkeesta

Edelcoin-logo

Edelcoin – hinta (EDLC)

1EDLC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Edelcoin (EDLC) -hintakaavio
2025-08-22 00:34:52 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.03%

+0.15%

+0.33%

+0.33%

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.1057. Viimeisen 24 tunnin aikana EDLC on vaihdellut alimmillaan $ 2.9501 ja korkeimmillaan $ 3.1086 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.556052078705115, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008241646516933852.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDLC on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja +0.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen markkinatiedot

No.4425

0.00%

ETH

Edelcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.11K. EDLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 5516931200. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.13B.

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Edelcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.004655+0.15%
30 päivää$ +0.0355+1.15%
60 päivää$ +0.0215+0.69%
90 päivää$ -0.0098-0.32%
Edelcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EDLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004655 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Edelcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0355 (+1.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Edelcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EDLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0215 (+0.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Edelcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0098 (-0.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Edelcoin (EDLC)?

Tarkista Edelcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Edelcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EDLC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Edelcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Edelcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Edelcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Edelcoin (EDLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Edelcoin (EDLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Edelcoin-rahakkeelle.

Tarkista Edelcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikka

Edelcoin (EDLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Edelcoin (EDLC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Edelcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Edelcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EDLC paikallisiin valuuttoihin

1 Edelcoin(EDLC) - VND
81,726.4955
1 Edelcoin(EDLC) - AUD
A$4.813835
1 Edelcoin(EDLC) - GBP
2.298218
1 Edelcoin(EDLC) - EUR
2.670902
1 Edelcoin(EDLC) - USD
$3.1057
1 Edelcoin(EDLC) - MYR
RM13.106054
1 Edelcoin(EDLC) - TRY
127.116301
1 Edelcoin(EDLC) - JPY
¥459.6436
1 Edelcoin(EDLC) - ARS
ARS$4,075.703281
1 Edelcoin(EDLC) - RUB
250.257306
1 Edelcoin(EDLC) - INR
271.220781
1 Edelcoin(EDLC) - IDR
Rp50,913.106608
1 Edelcoin(EDLC) - KRW
4,355.806364
1 Edelcoin(EDLC) - PHP
177.614983
1 Edelcoin(EDLC) - EGP
￡E.150.595393
1 Edelcoin(EDLC) - BRL
R$17.050293
1 Edelcoin(EDLC) - CAD
C$4.316923
1 Edelcoin(EDLC) - BDT
377.715234
1 Edelcoin(EDLC) - NGN
4,763.336318
1 Edelcoin(EDLC) - COP
$12,522.958825
1 Edelcoin(EDLC) - ZAR
R.55.126175
1 Edelcoin(EDLC) - UAH
127.892726
1 Edelcoin(EDLC) - VES
Bs425.4809
1 Edelcoin(EDLC) - CLP
$3,006.3176
1 Edelcoin(EDLC) - PKR
Rs880.77652
1 Edelcoin(EDLC) - KZT
1,668.816838
1 Edelcoin(EDLC) - THB
฿101.432162
1 Edelcoin(EDLC) - TWD
NT$94.72385
1 Edelcoin(EDLC) - AED
د.إ11.397919
1 Edelcoin(EDLC) - CHF
Fr2.48456
1 Edelcoin(EDLC) - HKD
HK$24.255517
1 Edelcoin(EDLC) - AMD
֏1,188.55139
1 Edelcoin(EDLC) - MAD
.د.م27.982357
1 Edelcoin(EDLC) - MXN
$58.293989
1 Edelcoin(EDLC) - SAR
ريال11.646375
1 Edelcoin(EDLC) - PLN
11.366862
1 Edelcoin(EDLC) - RON
лв13.509795
1 Edelcoin(EDLC) - SEK
kr29.876834
1 Edelcoin(EDLC) - BGN
лв5.217576
1 Edelcoin(EDLC) - HUF
Ft1,061.404032
1 Edelcoin(EDLC) - CZK
65.716612
1 Edelcoin(EDLC) - KWD
د.ك0.9472385
1 Edelcoin(EDLC) - ILS
10.590437
1 Edelcoin(EDLC) - AOA
Kz2,831.062949
1 Edelcoin(EDLC) - BHD
.د.ب1.1677432
1 Edelcoin(EDLC) - BMD
$3.1057
1 Edelcoin(EDLC) - DKK
kr19.969651
1 Edelcoin(EDLC) - HNL
L81.182998
1 Edelcoin(EDLC) - MUR
142.023661
1 Edelcoin(EDLC) - NAD
$54.939833
1 Edelcoin(EDLC) - NOK
kr31.616026
1 Edelcoin(EDLC) - NZD
$5.310747
1 Edelcoin(EDLC) - PAB
B/.3.1057
1 Edelcoin(EDLC) - PGK
K13.106054
1 Edelcoin(EDLC) - QAR
ر.ق11.304748
1 Edelcoin(EDLC) - RSD
дин.313.458301

Edelcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Edelcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Edelcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Edelcoin”

Paljonko Edelcoin (EDLC) on arvoltaan tänään?
EDLC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.1057 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDLC-USD-parin nykyinen hinta?
EDLC -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.1057. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Edelcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDLC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EDLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDLC saavutti ATH-hinnaksi 28.556052078705115 USD.
Mikä oli EDLC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDLC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008241646516933852 USD.
Mikä on EDLC-rahakkeen treidausvolyymi?
EDLC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.11K USD.
Nouseeko EDLC tänä vuonna korkeammalle?
EDLC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDLC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:34:52 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

