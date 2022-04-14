EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EARN M Rewards (EARNM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen tiedot The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Virallinen verkkosivusto: https://www.earnm.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Osta EARNM-rahaketta nyt!

EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000580593321799012 $ 0.000580593321799012 $ 0.000580593321799012 Nykyinen hinta: $ 0.000667 $ 0.000667 $ 0.000667 Lue lisää EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen hinnasta

EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EARNM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EARNM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EARNM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EARNM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EARNM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EARNM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EARNM-rahakkeita MEXCistä nyt!

EARN M Rewards (EARNM) -rahakkeen hintahistoria EARNM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EARNM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EARNM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EARNM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EARNM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EARNM-rahakkeen hintaennuste nyt!

