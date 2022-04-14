Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Eternal AI (EAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tiedot

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Virallinen verkkosivusto:
https://eternalai.org/
Valkoinen paperi:
https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Eternal AI (EAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 227.11M
$ 227.11M$ 227.11M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.54M
$ 19.54M$ 19.54M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.006397257988923091
$ 0.006397257988923091$ 0.006397257988923091
Nykyinen hinta:
$ 0.019536
$ 0.019536$ 0.019536

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EAI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Eternal AI (EAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Eternal AI (EAI) -rahakkeen hintahistoria

EAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.