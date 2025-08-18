Lisätietoja EAI-rahakkeesta

EAI-rahakkeen hintatiedot

EAI-rahakkeen valkoinen paperi

EAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EAI-rahakkeen tokenomiikka

EAI-rahakkeen hintaennuste

EAI-rahakkeen historia

EAI-osto-opas

EAI/fiat-valuuttamuunnin

EAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Eternal AI-logo

Eternal AI – hinta (EAI)

1EAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.018212
$0.018212$0.018212
+0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Eternal AI (EAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:34:26 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.017812
$ 0.017812$ 0.017812
24 h:n matalin
$ 0.018827
$ 0.018827$ 0.018827
24 h:n korkein

$ 0.017812
$ 0.017812$ 0.017812

$ 0.018827
$ 0.018827$ 0.018827

$ 0.2903654277261663
$ 0.2903654277261663$ 0.2903654277261663

$ 0.006397257988923091
$ 0.006397257988923091$ 0.006397257988923091

-1.55%

+0.12%

-4.07%

-4.07%

Eternal AI (EAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.017991. Viimeisen 24 tunnin aikana EAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.017812 ja korkeimmillaan $ 0.018827 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2903654277261663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006397257988923091.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EAI on muuttunut -1.55% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -4.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eternal AI (EAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1487

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M

227.11M
227.11M 227.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.71%

ETH

Eternal AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.43K. EAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 227.11M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.99M.

Eternal AI (EAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Eternal AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002183+0.12%
30 päivää$ -0.009693-35.02%
60 päivää$ +0.003128+21.04%
90 päivää$ -0.01413-43.99%
Eternal AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002183 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Eternal AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.009693 (-35.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Eternal AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003128 (+21.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Eternal AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01413 (-43.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Eternal AI (EAI)?

Tarkista Eternal AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Eternal AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Eternal AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Eternal AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Eternal AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eternal AI (EAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eternal AI (EAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eternal AI-rahakkeelle.

Tarkista Eternal AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikka

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Eternal AI (EAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Eternal AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Eternal AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EAI paikallisiin valuuttoihin

1 Eternal AI(EAI) - VND
473.433165
1 Eternal AI(EAI) - AUD
A$0.02788605
1 Eternal AI(EAI) - GBP
0.01331334
1 Eternal AI(EAI) - EUR
0.01547226
1 Eternal AI(EAI) - USD
$0.017991
1 Eternal AI(EAI) - MYR
RM0.07592202
1 Eternal AI(EAI) - TRY
0.73637163
1 Eternal AI(EAI) - JPY
¥2.662668
1 Eternal AI(EAI) - ARS
ARS$23.61012903
1 Eternal AI(EAI) - RUB
1.44971478
1 Eternal AI(EAI) - INR
1.57115403
1 Eternal AI(EAI) - IDR
Rp294.93437904
1 Eternal AI(EAI) - KRW
25.23273732
1 Eternal AI(EAI) - PHP
1.02890529
1 Eternal AI(EAI) - EGP
￡E.0.87238359
1 Eternal AI(EAI) - BRL
R$0.09877059
1 Eternal AI(EAI) - CAD
C$0.02500749
1 Eternal AI(EAI) - BDT
2.18806542
1 Eternal AI(EAI) - NGN
27.59351634
1 Eternal AI(EAI) - COP
$72.54420975
1 Eternal AI(EAI) - ZAR
R.0.31934025
1 Eternal AI(EAI) - UAH
0.74086938
1 Eternal AI(EAI) - VES
Bs2.464767
1 Eternal AI(EAI) - CLP
$17.415288
1 Eternal AI(EAI) - PKR
Rs5.1022476
1 Eternal AI(EAI) - KZT
9.66728394
1 Eternal AI(EAI) - THB
฿0.58758606
1 Eternal AI(EAI) - TWD
NT$0.5487255
1 Eternal AI(EAI) - AED
د.إ0.06602697
1 Eternal AI(EAI) - CHF
Fr0.0143928
1 Eternal AI(EAI) - HKD
HK$0.14050971
1 Eternal AI(EAI) - AMD
֏6.8851557
1 Eternal AI(EAI) - MAD
.د.م0.16209891
1 Eternal AI(EAI) - MXN
$0.33769107
1 Eternal AI(EAI) - SAR
ريال0.06746625
1 Eternal AI(EAI) - PLN
0.06584706
1 Eternal AI(EAI) - RON
лв0.07826085
1 Eternal AI(EAI) - SEK
kr0.17307342
1 Eternal AI(EAI) - BGN
лв0.03022488
1 Eternal AI(EAI) - HUF
Ft6.14860416
1 Eternal AI(EAI) - CZK
0.38068956
1 Eternal AI(EAI) - KWD
د.ك0.005487255
1 Eternal AI(EAI) - ILS
0.06134931
1 Eternal AI(EAI) - AOA
Kz16.40005587
1 Eternal AI(EAI) - BHD
.د.ب0.006764616
1 Eternal AI(EAI) - BMD
$0.017991
1 Eternal AI(EAI) - DKK
kr0.11568213
1 Eternal AI(EAI) - HNL
L0.47028474
1 Eternal AI(EAI) - MUR
0.82272843
1 Eternal AI(EAI) - NAD
$0.31826079
1 Eternal AI(EAI) - NOK
kr0.18314838
1 Eternal AI(EAI) - NZD
$0.03076461
1 Eternal AI(EAI) - PAB
B/.0.017991
1 Eternal AI(EAI) - PGK
K0.07592202
1 Eternal AI(EAI) - QAR
ر.ق0.06548724
1 Eternal AI(EAI) - RSD
дин.1.81583163

Eternal AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Eternal AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Eternal AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eternal AI”

Paljonko Eternal AI (EAI) on arvoltaan tänään?
EAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.017991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EAI-USD-parin nykyinen hinta?
EAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.017991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eternal AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EAI markkina-arvo on $ 4.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 227.11M USD.
Mikä oli EAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EAI saavutti ATH-hinnaksi 0.2903654277261663 USD.
Mikä oli EAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006397257988923091 USD.
Mikä on EAI-rahakkeen treidausvolyymi?
EAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.43K USD.
Nouseeko EAI tänä vuonna korkeammalle?
EAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:34:26 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EAI-USD-laskin

Summa

EAI
EAI
USD
USD

1 EAI = 0.017991 USD

Treidaa EAI-rahaketta

EAIUSDT
$0.018212
$0.018212$0.018212
+0.93%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu