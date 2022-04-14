Dypius (DYP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dypius (DYP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dypius (DYP) -rahakkeen tiedot Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Virallinen verkkosivusto: https://dypius.com/ Valkoinen paperi: https://dyp.finance/about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Osta DYP-rahaketta nyt!

Dypius (DYP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dypius (DYP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 810.51K $ 810.51K $ 810.51K Kokonaistarjonta: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 154.09M $ 154.09M $ 154.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 Nykyinen hinta: $ 0.00526 $ 0.00526 $ 0.00526 Lue lisää Dypius (DYP) -rahakkeen hinnasta

Dypius (DYP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dypius (DYP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DYP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DYP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DYP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DYP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Dypius (DYP) -rahakkeen hintahistoria DYP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DYP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DYP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DYP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DYP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DYP-rahakkeen hintaennuste nyt!

