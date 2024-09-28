DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DYNACHAIN (DYNA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen tiedot DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Virallinen verkkosivusto: https://dynachain.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Osta DYNA-rahaketta nyt!

DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 97.14M $ 97.14M $ 97.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Kaikkien aikojen alin: $ 0.028021799746051325 $ 0.028021799746051325 $ 0.028021799746051325 Nykyinen hinta: $ 0.028211 $ 0.028211 $ 0.028211 Lue lisää DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen hinnasta

DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DYNA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DYNA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DYNA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DYNA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DYNA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DYNA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DYNA-rahakkeita MEXCistä nyt!

DYNACHAIN (DYNA) -rahakkeen hintahistoria DYNA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DYNA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DYNA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DYNA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DYNA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DYNA-rahakkeen hintaennuste nyt!

