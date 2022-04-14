dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dYdX (DYDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dYdX (DYDX) -rahakkeen tiedot DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Virallinen verkkosivusto: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Valkoinen paperi: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Block Explorer: https://www.mintscan.io/dydx/

dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dYdX (DYDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 521.33M $ 521.33M $ 521.33M Kokonaistarjonta: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Kierrossa oleva tarjonta: $ 773.48M $ 773.48M $ 773.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 674.00M $ 674.00M $ 674.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 Nykyinen hinta: $ 0.674 $ 0.674 $ 0.674 Lue lisää dYdX (DYDX) -rahakkeen hinnasta

dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DYDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DYDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DYDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DYDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DYDX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään dYdX (DYDX) -rahakkeen salkkuusi?

dYdX (DYDX) -rahakkeen hintahistoria DYDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DYDX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DYDX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DYDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DYDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DYDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

