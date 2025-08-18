Lisätietoja DYDX-rahakkeesta

DYDX-rahakkeen hintatiedot

DYDX-rahakkeen valkoinen paperi

DYDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DYDX-rahakkeen tokenomiikka

DYDX-rahakkeen hintaennuste

DYDX-rahakkeen historia

DYDX-osto-opas

DYDX/fiat-valuuttamuunnin

DYDX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

dYdX-logo

dYdX – hinta (DYDX)

1DYDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6352
$0.6352$0.6352
+0.47%1D
USD
Reaaliaikainen dYdX (DYDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:58:50 (UTC+8)

dYdX (DYDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6309
$ 0.6309$ 0.6309
24 h:n matalin
$ 0.6634
$ 0.6634$ 0.6634
24 h:n korkein

$ 0.6309
$ 0.6309$ 0.6309

$ 0.6634
$ 0.6634$ 0.6634

$ 4.52847355533478
$ 4.52847355533478$ 4.52847355533478

$ 0.41678738699944223
$ 0.41678738699944223$ 0.41678738699944223

-0.79%

+0.47%

-4.47%

-4.47%

dYdX (DYDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.635. Viimeisen 24 tunnin aikana DYDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.6309 ja korkeimmillaan $ 0.6634 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.52847355533478, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.41678738699944223.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DYDX on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -4.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dYdX (DYDX) -rahakkeen markkinatiedot

No.116

$ 491.14M
$ 491.14M$ 491.14M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 635.00M
$ 635.00M$ 635.00M

773.45M
773.45M 773.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,745
958,342,745 958,342,745

77.34%

0.01%

NONE

dYdX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 491.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M. DYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 773.45M ja sen kokonaistarjonta on 958342745. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 635.00M.

dYdX (DYDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän dYdX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002971+0.47%
30 päivää$ -0.0307-4.62%
60 päivää$ +0.2078+48.64%
90 päivää$ -0.0258-3.91%
dYdX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DYDX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002971 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

dYdX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0307 (-4.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

dYdX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DYDX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2078 (+48.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

dYdX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0258 (-3.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle dYdX (DYDX)?

Tarkista dYdX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja dYdX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DYDX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue dYdX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään dYdX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

dYdX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dYdX (DYDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dYdX (DYDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dYdX-rahakkeelle.

Tarkista dYdX-rahakkeen hintaennuste nyt!

dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikka

dYdX (DYDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DYDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

dYdX (DYDX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa dYdX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa dYdX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DYDX paikallisiin valuuttoihin

1 dYdX(DYDX) - VND
16,710.025
1 dYdX(DYDX) - AUD
A$0.98425
1 dYdX(DYDX) - GBP
0.4699
1 dYdX(DYDX) - EUR
0.5461
1 dYdX(DYDX) - USD
$0.635
1 dYdX(DYDX) - MYR
RM2.6797
1 dYdX(DYDX) - TRY
25.99055
1 dYdX(DYDX) - JPY
¥93.98
1 dYdX(DYDX) - ARS
ARS$834.4281
1 dYdX(DYDX) - RUB
51.16195
1 dYdX(DYDX) - INR
55.4228
1 dYdX(DYDX) - IDR
Rp10,409.8344
1 dYdX(DYDX) - KRW
889.3556
1 dYdX(DYDX) - PHP
36.30295
1 dYdX(DYDX) - EGP
￡E.30.79115
1 dYdX(DYDX) - BRL
R$3.47345
1 dYdX(DYDX) - CAD
C$0.88265
1 dYdX(DYDX) - BDT
77.2287
1 dYdX(DYDX) - NGN
975.41715
1 dYdX(DYDX) - COP
$2,560.47875
1 dYdX(DYDX) - ZAR
R.11.25855
1 dYdX(DYDX) - UAH
26.1493
1 dYdX(DYDX) - VES
Bs86.995
1 dYdX(DYDX) - CLP
$615.95
1 dYdX(DYDX) - PKR
Rs179.0192
1 dYdX(DYDX) - KZT
341.2109
1 dYdX(DYDX) - THB
฿20.74545
1 dYdX(DYDX) - TWD
NT$19.3675
1 dYdX(DYDX) - AED
د.إ2.33045
1 dYdX(DYDX) - CHF
Fr0.508
1 dYdX(DYDX) - HKD
HK$4.95935
1 dYdX(DYDX) - AMD
֏243.0145
1 dYdX(DYDX) - MAD
.د.م5.72135
1 dYdX(DYDX) - MXN
$11.9126
1 dYdX(DYDX) - SAR
ريال2.38125
1 dYdX(DYDX) - PLN
2.3241
1 dYdX(DYDX) - RON
лв2.76225
1 dYdX(DYDX) - SEK
kr6.1087
1 dYdX(DYDX) - BGN
лв1.0668
1 dYdX(DYDX) - HUF
Ft216.87155
1 dYdX(DYDX) - CZK
13.44295
1 dYdX(DYDX) - KWD
د.ك0.193675
1 dYdX(DYDX) - ILS
2.16535
1 dYdX(DYDX) - AOA
Kz582.03465
1 dYdX(DYDX) - BHD
.د.ب0.23876
1 dYdX(DYDX) - BMD
$0.635
1 dYdX(DYDX) - DKK
kr4.08305
1 dYdX(DYDX) - HNL
L16.69415
1 dYdX(DYDX) - MUR
29.03855
1 dYdX(DYDX) - NAD
$11.22045
1 dYdX(DYDX) - NOK
kr6.4643
1 dYdX(DYDX) - NZD
$1.08585
1 dYdX(DYDX) - PAB
B/.0.635
1 dYdX(DYDX) - PGK
K2.6289
1 dYdX(DYDX) - QAR
ر.ق2.3114
1 dYdX(DYDX) - RSD
дин.64.11595

dYdX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton dYdX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen dYdX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dYdX”

Paljonko dYdX (DYDX) on arvoltaan tänään?
DYDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DYDX-USD-parin nykyinen hinta?
DYDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dYdX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DYDX markkina-arvo on $ 491.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 773.45M USD.
Mikä oli DYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DYDX saavutti ATH-hinnaksi 4.52847355533478 USD.
Mikä oli DYDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DYDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.41678738699944223 USD.
Mikä on DYDX-rahakkeen treidausvolyymi?
DYDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M USD.
Nouseeko DYDX tänä vuonna korkeammalle?
DYDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DYDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:58:50 (UTC+8)

dYdX (DYDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DYDX-USD-laskin

Summa

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.635 USD

Treidaa DYDX-rahaketta

DYDXUSDT
$0.6352
$0.6352$0.6352
+0.44%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu