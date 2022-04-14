Duko (DUKO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Duko (DUKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Duko (DUKO) -rahakkeen tiedot Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Virallinen verkkosivusto: https://dukocoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Osta DUKO-rahaketta nyt!

Duko (DUKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Duko (DUKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Nykyinen hinta: $ 0.0002559 $ 0.0002559 $ 0.0002559 Lue lisää Duko (DUKO) -rahakkeen hinnasta

Duko (DUKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Duko (DUKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DUKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUKO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DUKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DUKO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Duko (DUKO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DUKO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DUKO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Duko (DUKO) -rahakkeen hintahistoria DUKO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DUKO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DUKO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DUKO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DUKO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DUKO-rahakkeen hintaennuste nyt!

