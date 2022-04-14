GameGPT (DUEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GameGPT (DUEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GameGPT (DUEL) -rahakkeen tiedot GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Virallinen verkkosivusto: https://gamegpt.gg Valkoinen paperi: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Osta DUEL-rahaketta nyt!

GameGPT (DUEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GameGPT (DUEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Kokonaistarjonta: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 Nykyinen hinta: $ 0.000662 $ 0.000662 $ 0.000662 Lue lisää GameGPT (DUEL) -rahakkeen hinnasta

GameGPT (DUEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GameGPT (DUEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DUEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DUEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DUEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GameGPT (DUEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DUEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DUEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

GameGPT (DUEL) -rahakkeen hintahistoria DUEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DUEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DUEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DUEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DUEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DUEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

