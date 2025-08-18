Lisätietoja DSYNC-rahakkeesta

DSYNC-rahakkeen hintatiedot

DSYNC-rahakkeen valkoinen paperi

DSYNC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DSYNC-rahakkeen tokenomiikka

DSYNC-rahakkeen hintaennuste

DSYNC-rahakkeen historia

DSYNC-osto-opas

DSYNC/fiat-valuuttamuunnin

DSYNC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Destra Network-logo

Destra Network – hinta (DSYNC)

1DSYNC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.12489
$0.12489$0.12489
-0.44%1D
USD
Reaaliaikainen Destra Network (DSYNC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:33:12 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.12375
$ 0.12375$ 0.12375
24 h:n matalin
$ 0.13906
$ 0.13906$ 0.13906
24 h:n korkein

$ 0.12375
$ 0.12375$ 0.12375

$ 0.13906
$ 0.13906$ 0.13906

$ 0.5513112629242496
$ 0.5513112629242496$ 0.5513112629242496

$ 0.005953619308782976
$ 0.005953619308782976$ 0.005953619308782976

-0.39%

-0.44%

-21.99%

-21.99%

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.12493. Viimeisen 24 tunnin aikana DSYNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.12375 ja korkeimmillaan $ 0.13906 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DSYNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5513112629242496, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005953619308782976.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DSYNC on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -21.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen markkinatiedot

No.307

$ 121.80M
$ 121.80M$ 121.80M

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

$ 124.93M
$ 124.93M$ 124.93M

974.95M
974.95M 974.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701

97.49%

ETH

Destra Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 121.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.57M. DSYNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.95M ja sen kokonaistarjonta on 999874315.1676701. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.93M.

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Destra Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005519-0.44%
30 päivää$ -0.00606-4.63%
60 päivää$ +0.03323+36.23%
90 päivää$ -0.03127-20.02%
Destra Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DSYNC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005519 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Destra Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00606 (-4.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Destra Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DSYNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03323 (+36.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Destra Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03127 (-20.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Destra Network (DSYNC)?

Tarkista Destra Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Destra Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DSYNC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Destra Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Destra Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Destra Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Destra Network (DSYNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Destra Network (DSYNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Destra Network-rahakkeelle.

Tarkista Destra Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen tokenomiikka

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DSYNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Destra Network (DSYNC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Destra Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Destra Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DSYNC paikallisiin valuuttoihin

1 Destra Network(DSYNC) - VND
3,287.53295
1 Destra Network(DSYNC) - AUD
A$0.1936415
1 Destra Network(DSYNC) - GBP
0.0924482
1 Destra Network(DSYNC) - EUR
0.1074398
1 Destra Network(DSYNC) - USD
$0.12493
1 Destra Network(DSYNC) - MYR
RM0.5272046
1 Destra Network(DSYNC) - TRY
5.1133849
1 Destra Network(DSYNC) - JPY
¥18.48964
1 Destra Network(DSYNC) - ARS
ARS$163.9493869
1 Destra Network(DSYNC) - RUB
10.0668594
1 Destra Network(DSYNC) - INR
10.9101369
1 Destra Network(DSYNC) - IDR
Rp2,048.0324592
1 Destra Network(DSYNC) - KRW
175.2168236
1 Destra Network(DSYNC) - PHP
7.1447467
1 Destra Network(DSYNC) - EGP
￡E.6.0578557
1 Destra Network(DSYNC) - BRL
R$0.6858657
1 Destra Network(DSYNC) - CAD
C$0.1736527
1 Destra Network(DSYNC) - BDT
15.1939866
1 Destra Network(DSYNC) - NGN
191.6101382
1 Destra Network(DSYNC) - COP
$503.7489925
1 Destra Network(DSYNC) - ZAR
R.2.2175075
1 Destra Network(DSYNC) - UAH
5.1446174
1 Destra Network(DSYNC) - VES
Bs17.11541
1 Destra Network(DSYNC) - CLP
$120.93224
1 Destra Network(DSYNC) - PKR
Rs35.430148
1 Destra Network(DSYNC) - KZT
67.1298862
1 Destra Network(DSYNC) - THB
฿4.0802138
1 Destra Network(DSYNC) - TWD
NT$3.810365
1 Destra Network(DSYNC) - AED
د.إ0.4584931
1 Destra Network(DSYNC) - CHF
Fr0.099944
1 Destra Network(DSYNC) - HKD
HK$0.9757033
1 Destra Network(DSYNC) - AMD
֏47.810711
1 Destra Network(DSYNC) - MAD
.د.م1.1256193
1 Destra Network(DSYNC) - MXN
$2.3449361
1 Destra Network(DSYNC) - SAR
ريال0.4684875
1 Destra Network(DSYNC) - PLN
0.4572438
1 Destra Network(DSYNC) - RON
лв0.5434455
1 Destra Network(DSYNC) - SEK
kr1.2018266
1 Destra Network(DSYNC) - BGN
лв0.2098824
1 Destra Network(DSYNC) - HUF
Ft42.6960768
1 Destra Network(DSYNC) - CZK
2.6435188
1 Destra Network(DSYNC) - KWD
د.ك0.03810365
1 Destra Network(DSYNC) - ILS
0.4260113
1 Destra Network(DSYNC) - AOA
Kz113.8824401
1 Destra Network(DSYNC) - BHD
.د.ب0.04697368
1 Destra Network(DSYNC) - BMD
$0.12493
1 Destra Network(DSYNC) - DKK
kr0.8032999
1 Destra Network(DSYNC) - HNL
L3.2656702
1 Destra Network(DSYNC) - MUR
5.7130489
1 Destra Network(DSYNC) - NAD
$2.2100117
1 Destra Network(DSYNC) - NOK
kr1.2717874
1 Destra Network(DSYNC) - NZD
$0.2136303
1 Destra Network(DSYNC) - PAB
B/.0.12493
1 Destra Network(DSYNC) - PGK
K0.5272046
1 Destra Network(DSYNC) - QAR
ر.ق0.4547452
1 Destra Network(DSYNC) - RSD
дин.12.6091849

Destra Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Destra Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Destra Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Destra Network”

Paljonko Destra Network (DSYNC) on arvoltaan tänään?
DSYNC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.12493 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DSYNC-USD-parin nykyinen hinta?
DSYNC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.12493. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Destra Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DSYNC markkina-arvo on $ 121.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DSYNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DSYNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.95M USD.
Mikä oli DSYNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DSYNC saavutti ATH-hinnaksi 0.5513112629242496 USD.
Mikä oli DSYNC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DSYNC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005953619308782976 USD.
Mikä on DSYNC-rahakkeen treidausvolyymi?
DSYNC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.57M USD.
Nouseeko DSYNC tänä vuonna korkeammalle?
DSYNC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DSYNC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:33:12 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DSYNC-USD-laskin

Summa

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.12493 USD

Treidaa DSYNC-rahaketta

DSYNCUSDC
$0.12479
$0.12479$0.12479
-0.43%
DSYNCUSDT
$0.12489
$0.12489$0.12489
-0.43%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu