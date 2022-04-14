Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Deepswap Protocol (DSP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen tiedot DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. Virallinen verkkosivusto: http://deep-swap.org/ Valkoinen paperi: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee Osta DSP-rahaketta nyt!

Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 49.5 $ 49.5 $ 49.5 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000000000301 $ 0.00000000000301 $ 0.00000000000301 Lue lisää Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen hinnasta

Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DSP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DSP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DSP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DSP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DSP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DSP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DSP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Deepswap Protocol (DSP) -rahakkeen hintahistoria DSP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DSP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DSP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DSP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DSP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DSP-rahakkeen hintaennuste nyt!

