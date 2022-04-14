Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dreams Quest (DREAMS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen tiedot Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Virallinen verkkosivusto: https://dreams.quest Valkoinen paperi: https://dreamsquest.fandom.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Osta DREAMS-rahaketta nyt!

Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 460.47K $ 460.47K $ 460.47K Kokonaistarjonta: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0002944 $ 0.0002944 $ 0.0002944 Lue lisää Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen hinnasta

Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DREAMS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DREAMS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DREAMS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DREAMS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DREAMS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DREAMS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DREAMS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dreams Quest (DREAMS) -rahakkeen hintahistoria DREAMS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DREAMS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DREAMS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DREAMS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DREAMS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DREAMS-rahakkeen hintaennuste nyt!

