DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DreamCraft (DREAMCRAFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:32:35 (UTC+8)
DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.08K
$ 1.08K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.904
$ 2.904
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.0000001082
$ 0.0000001082

DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen tiedot

In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dreamcraftai.xyz/
Valkoinen paperi:
https://www.dreamcraftai.xyz/whitepaper.html
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xb2a87a123E06A3d3F99599cA51aBF0919a5173Fe

DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DREAMCRAFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DREAMCRAFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DREAMCRAFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DREAMCRAFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DREAMCRAFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DREAMCRAFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

DreamCraft (DREAMCRAFT) -rahakkeen hintahistoria

DREAMCRAFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DREAMCRAFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DREAMCRAFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DREAMCRAFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

