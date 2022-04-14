Dracarys (DRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dracarys (DRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dracarys (DRA) -rahakkeen tiedot Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Virallinen verkkosivusto: https://www.dracoin.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Osta DRA-rahaketta nyt!

Dracarys (DRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dracarys (DRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.47K $ 33.47K $ 33.47K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000058 $ 0.000000058 $ 0.000000058 Lue lisää Dracarys (DRA) -rahakkeen hinnasta

Dracarys (DRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dracarys (DRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DRA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dracarys (DRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DRA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dracarys (DRA) -rahakkeen hintahistoria DRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

