Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Deeper Network (DPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tiedot Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Virallinen verkkosivusto: https://www.deeper.network Valkoinen paperi: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Osta DPR-rahaketta nyt!

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Deeper Network (DPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 945.02K $ 945.02K $ 945.02K Kokonaistarjonta: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Nykyinen hinta: $ 0.0002982 $ 0.0002982 $ 0.0002982 Lue lisää Deeper Network (DPR) -rahakkeen hinnasta

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DPR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DPR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Deeper Network (DPR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DPR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DPR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Deeper Network (DPR) -rahakkeen hintahistoria DPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DPR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DPR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DPR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!