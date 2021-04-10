Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Deeper Network (DPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tiedot

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.deeper.network
Valkoinen paperi:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Deeper Network (DPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 945.02K
$ 945.02K
Kokonaistarjonta:
$ 9.97B
$ 9.97B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.17B
$ 3.17B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.98M
$ 2.98M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.35372
$ 0.35372
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784
Nykyinen hinta:
$ 0.0002982
$ 0.0002982

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DPR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Deeper Network (DPR) -rahakkeen hintahistoria

DPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DPR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

