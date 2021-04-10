Lisätietoja DPR-rahakkeesta

DPR-rahakkeen hintatiedot

DPR-rahakkeen valkoinen paperi

DPR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DPR-rahakkeen tokenomiikka

DPR-rahakkeen hintaennuste

DPR-rahakkeen historia

DPR-osto-opas

DPR/fiat-valuuttamuunnin

DPR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Deeper Network-logo

Deeper Network – hinta (DPR)

1DPR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003156
$0.0003156$0.0003156
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Deeper Network (DPR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:32:49 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0003145
$ 0.0003145$ 0.0003145
24 h:n matalin
$ 0.0003292
$ 0.0003292$ 0.0003292
24 h:n korkein

$ 0.0003145
$ 0.0003145$ 0.0003145

$ 0.0003292
$ 0.0003292$ 0.0003292

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

-0.10%

0.00%

+23.42%

+23.42%

Deeper Network (DPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003156. Viimeisen 24 tunnin aikana DPR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003145 ja korkeimmillaan $ 0.0003292 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.33995451, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000172676790509784.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DPR on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +23.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Deeper Network (DPR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2118

$ 999.67K
$ 999.67K$ 999.67K

$ 199.63K
$ 199.63K$ 199.63K

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

3.17B
3.17B 3.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.67%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Deeper Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 999.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.63K. DPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.17B ja sen kokonaistarjonta on 9967141302.00769. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.16M.

Deeper Network (DPR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Deeper Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0006618-67.72%
60 päivää$ -0.0006484-67.27%
90 päivää$ -0.0010124-76.24%
Deeper Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DPR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Deeper Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0006618 (-67.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Deeper Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DPR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006484 (-67.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Deeper Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0010124 (-76.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Deeper Network (DPR)?

Tarkista Deeper Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Deeper Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DPR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Deeper Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Deeper Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Deeper Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Deeper Network (DPR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Deeper Network (DPR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Deeper Network-rahakkeelle.

Tarkista Deeper Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikka

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DPR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Deeper Network (DPR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Deeper Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Deeper Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DPR paikallisiin valuuttoihin

1 Deeper Network(DPR) - VND
8.305014
1 Deeper Network(DPR) - AUD
A$0.00048918
1 Deeper Network(DPR) - GBP
0.000233544
1 Deeper Network(DPR) - EUR
0.000271416
1 Deeper Network(DPR) - USD
$0.0003156
1 Deeper Network(DPR) - MYR
RM0.001331832
1 Deeper Network(DPR) - TRY
0.012917508
1 Deeper Network(DPR) - JPY
¥0.0467088
1 Deeper Network(DPR) - ARS
ARS$0.414171348
1 Deeper Network(DPR) - RUB
0.025431048
1 Deeper Network(DPR) - INR
0.027561348
1 Deeper Network(DPR) - IDR
Rp5.173769664
1 Deeper Network(DPR) - KRW
0.442635312
1 Deeper Network(DPR) - PHP
0.018049164
1 Deeper Network(DPR) - EGP
￡E.0.015303444
1 Deeper Network(DPR) - BRL
R$0.001732644
1 Deeper Network(DPR) - CAD
C$0.000438684
1 Deeper Network(DPR) - BDT
0.038383272
1 Deeper Network(DPR) - NGN
0.484048344
1 Deeper Network(DPR) - COP
$1.2725781
1 Deeper Network(DPR) - ZAR
R.0.0056019
1 Deeper Network(DPR) - UAH
0.012996408
1 Deeper Network(DPR) - VES
Bs0.0432372
1 Deeper Network(DPR) - CLP
$0.3055008
1 Deeper Network(DPR) - PKR
Rs0.08950416
1 Deeper Network(DPR) - KZT
0.169584504
1 Deeper Network(DPR) - THB
฿0.010307496
1 Deeper Network(DPR) - TWD
NT$0.0096258
1 Deeper Network(DPR) - AED
د.إ0.001158252
1 Deeper Network(DPR) - CHF
Fr0.00025248
1 Deeper Network(DPR) - HKD
HK$0.002464836
1 Deeper Network(DPR) - AMD
֏0.12078012
1 Deeper Network(DPR) - MAD
.د.م0.002843556
1 Deeper Network(DPR) - MXN
$0.005923812
1 Deeper Network(DPR) - SAR
ريال0.0011835
1 Deeper Network(DPR) - PLN
0.001155096
1 Deeper Network(DPR) - RON
лв0.00137286
1 Deeper Network(DPR) - SEK
kr0.003036072
1 Deeper Network(DPR) - BGN
лв0.000530208
1 Deeper Network(DPR) - HUF
Ft0.107859456
1 Deeper Network(DPR) - CZK
0.006678096
1 Deeper Network(DPR) - KWD
د.ك0.000096258
1 Deeper Network(DPR) - ILS
0.001076196
1 Deeper Network(DPR) - AOA
Kz0.287691492
1 Deeper Network(DPR) - BHD
.د.ب0.0001186656
1 Deeper Network(DPR) - BMD
$0.0003156
1 Deeper Network(DPR) - DKK
kr0.002029308
1 Deeper Network(DPR) - HNL
L0.008249784
1 Deeper Network(DPR) - MUR
0.014432388
1 Deeper Network(DPR) - NAD
$0.005582964
1 Deeper Network(DPR) - NOK
kr0.003212808
1 Deeper Network(DPR) - NZD
$0.000539676
1 Deeper Network(DPR) - PAB
B/.0.0003156
1 Deeper Network(DPR) - PGK
K0.001331832
1 Deeper Network(DPR) - QAR
ر.ق0.001148784
1 Deeper Network(DPR) - RSD
дин.0.031853508

Deeper Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Deeper Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Deeper Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Deeper Network”

Paljonko Deeper Network (DPR) on arvoltaan tänään?
DPR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003156 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DPR-USD-parin nykyinen hinta?
DPR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003156. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Deeper Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DPR markkina-arvo on $ 999.67K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.17B USD.
Mikä oli DPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DPR saavutti ATH-hinnaksi 0.33995451 USD.
Mikä oli DPR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DPR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000172676790509784 USD.
Mikä on DPR-rahakkeen treidausvolyymi?
DPR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.63K USD.
Nouseeko DPR tänä vuonna korkeammalle?
DPR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DPR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:32:49 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DPR-USD-laskin

Summa

DPR
DPR
USD
USD

1 DPR = 0.0003155 USD

Treidaa DPR-rahaketta

DPRUSDT
$0.0003156
$0.0003156$0.0003156
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu