dovu (DOVU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dovu (DOVU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dovu (DOVU) -rahakkeen tiedot Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. Virallinen verkkosivusto: https://dovu.earth Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 Osta DOVU-rahaketta nyt!

dovu (DOVU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dovu (DOVU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005259 $ 0.005259 $ 0.005259 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 Nykyinen hinta: $ 0.0024158 $ 0.0024158 $ 0.0024158 Lue lisää dovu (DOVU) -rahakkeen hinnasta

dovu (DOVU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dovu (DOVU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOVU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOVU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOVU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOVU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOVU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään dovu (DOVU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOVU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOVU-rahakkeita MEXCistä nyt!

dovu (DOVU) -rahakkeen hintahistoria DOVU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOVU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOVU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOVU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOVU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOVU-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!