Dork Lord (DORKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05658. Viimeisen 24 tunnin aikana DORKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.05392 ja korkeimmillaan $ 0.071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DORKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15920904960381208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002686366670419065.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DORKY on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, +0.80% 24 tunnin aikana ja -31.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dork Lord (DORKY) -rahakkeen markkinatiedot
No.3590
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 404.54K
$ 404.54K$ 404.54K
$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M
0.00
0.00 0.00
69,420,000
69,420,000 69,420,000
69,420,000
69,420,000 69,420,000
0.00%
ETH
Dork Lord-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 404.54K. DORKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 69420000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.93M.
Dork Lord (DORKY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dork Lord-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000449
+0.80%
30 päivää
$ +0.0249
+78.59%
60 päivää
$ +0.03081
+119.55%
90 päivää
$ +0.02658
+88.60%
Dork Lord-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DORKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000449 (+0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dork Lord 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0249 (+78.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dork Lord-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DORKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03081 (+119.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dork Lord-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02658 (+88.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dork Lord (DORKY)?
Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.
Dork Lord on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dork Lord-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DORKY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Dork Lord-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dork Lord-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Dork Lord-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Dork Lord (DORKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dork Lord (DORKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dork Lord-rahakkeelle.
Dork Lord (DORKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DORKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Dork Lord (DORKY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Dork Lord:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dork Lord MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.