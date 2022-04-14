DOP (DOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOP (DOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOP (DOP) -rahakkeen tiedot The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Virallinen verkkosivusto: https://dop.org Valkoinen paperi: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Osta DOP-rahaketta nyt!

DOP (DOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOP (DOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Kokonaistarjonta: $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.70M $ 12.70M $ 12.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 Nykyinen hinta: $ 0.0005416 $ 0.0005416 $ 0.0005416 Lue lisää DOP (DOP) -rahakkeen hinnasta

DOP (DOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOP (DOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DOP (DOP) -rahakkeen hintahistoria DOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

