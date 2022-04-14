Salamanca (DON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Salamanca (DON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Salamanca (DON) -rahakkeen tiedot Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain. Virallinen verkkosivusto: https://salamanca.club/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x42fE1937E1db4F11509e9f7FdD97048BD8d04444 Osta DON-rahaketta nyt!

Salamanca (DON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Salamanca (DON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 560.00K $ 560.00K $ 560.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 Nykyinen hinta: $ 0.00056 $ 0.00056 $ 0.00056 Lue lisää Salamanca (DON) -rahakkeen hinnasta

Salamanca (DON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Salamanca (DON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Salamanca (DON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Salamanca (DON) -rahakkeen hintahistoria DON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DON-rahakkeen hintaennuste nyt!

