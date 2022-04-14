Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dolan Duck (DOLAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tiedot Look at me, Dolan is the captain now. Virallinen verkkosivusto: https://www.dolanduck.io/ Valkoinen paperi: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Block Explorer: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Osta DOLAN-rahaketta nyt!

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Kokonaistarjonta: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Nykyinen hinta: $ 0.05134 $ 0.05134 $ 0.05134 Lue lisää Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen hinnasta

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOLAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOLAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOLAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOLAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOLAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOLAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOLAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen hintahistoria DOLAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOLAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOLAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOLAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOLAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOLAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!