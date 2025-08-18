Lisätietoja DOLAN-rahakkeesta

Dolan Duck-logo

Dolan Duck – hinta (DOLAN)

1DOLAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05274
+2.96%1D
USD
Reaaliaikainen Dolan Duck (DOLAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:57:28 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0493
24 h:n matalin
$ 0.0674
24 h:n korkein

$ 0.0493
$ 0.0674
$ 0.9019465788546459
$ 0.000054623107644853
+5.29%

+2.96%

-21.09%

-21.09%

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05274. Viimeisen 24 tunnin aikana DOLAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0493 ja korkeimmillaan $ 0.0674 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOLAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9019465788546459, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000054623107644853.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOLAN on muuttunut +5.29% viimeisen tunnin aikana, +2.96% 24 tunnin aikana ja -21.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1382

$ 5.18M
$ 10.04K
$ 5.18M
98.24M
98,235,225
SOL

Dolan Duck-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.04K. DOLAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.24M ja sen kokonaistarjonta on 98235225. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.18M.

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dolan Duck-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0015162+2.96%
30 päivää$ -0.01426-21.29%
60 päivää$ -0.00168-3.09%
90 päivää$ -0.02753-34.30%
Dolan Duck-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DOLAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0015162 (+2.96%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dolan Duck 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01426 (-21.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dolan Duck-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DOLAN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00168 (-3.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dolan Duck-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02753 (-34.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dolan Duck (DOLAN)?

Tarkista Dolan Duck-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dolan Duck (DOLAN)

Look at me, Dolan is the captain now.

Dolan Duck on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dolan Duck-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DOLAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dolan Duck-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dolan Duck-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dolan Duck-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dolan Duck (DOLAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dolan Duck (DOLAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dolan Duck-rahakkeelle.

Tarkista Dolan Duck-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikka

Dolan Duck (DOLAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOLAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dolan Duck (DOLAN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dolan Duck:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dolan Duck MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Dolan Duck-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dolan Duck toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dolan Duck-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dolan Duck”

Paljonko Dolan Duck (DOLAN) on arvoltaan tänään?
DOLAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05274 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOLAN-USD-parin nykyinen hinta?
DOLAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05274. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dolan Duck-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOLAN markkina-arvo on $ 5.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOLAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOLAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.24M USD.
Mikä oli DOLAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOLAN saavutti ATH-hinnaksi 0.9019465788546459 USD.
Mikä oli DOLAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOLAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000054623107644853 USD.
Mikä on DOLAN-rahakkeen treidausvolyymi?
DOLAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.04K USD.
Nouseeko DOLAN tänä vuonna korkeammalle?
DOLAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOLAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

