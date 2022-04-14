DOGK (DOGK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGK (DOGK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGK (DOGK) -rahakkeen tiedot DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa! Virallinen verkkosivusto: https://www.dagknightdog.com Valkoinen paperi: https://docs.dagknightdog.com/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/DOGK Osta DOGK-rahaketta nyt!

DOGK (DOGK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGK (DOGK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 831.65K $ 831.65K $ 831.65K Kokonaistarjonta: $ 4.46B $ 4.46B $ 4.46B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.46B $ 4.46B $ 4.46B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002799 $ 0.002799 $ 0.002799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000039685966470422 $ 0.000039685966470422 $ 0.000039685966470422 Nykyinen hinta: $ 0.0001865 $ 0.0001865 $ 0.0001865 Lue lisää DOGK (DOGK) -rahakkeen hinnasta

DOGK (DOGK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGK (DOGK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGK (DOGK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGK-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGK (DOGK) -rahakkeen hintahistoria DOGK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGK-rahakkeen hintaennuste nyt!

