DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DogeVerse (DOGEVERSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tiedot Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Virallinen verkkosivusto: https://thedogeverse.com/en Valkoinen paperi: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Osta DOGEVERSE-rahaketta nyt!

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Nykyinen hinta: $ 0.000006 $ 0.000006 $ 0.000006 Lue lisää DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen hinnasta

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGEVERSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGEVERSE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGEVERSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGEVERSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGEVERSE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGEVERSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGEVERSE-rahakkeita MEXCistä nyt!

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen hintahistoria DOGEVERSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGEVERSE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGEVERSE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGEVERSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGEVERSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGEVERSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!