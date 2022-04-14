DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DogeVerse (DOGEVERSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tiedot

Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season.

Virallinen verkkosivusto:
https://thedogeverse.com/en
Valkoinen paperi:
https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000003988961628062
$ 0.000003988961628062$ 0.000003988961628062
Nykyinen hinta:
$ 0.000006
$ 0.000006$ 0.000006

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DOGEVERSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGEVERSE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DOGEVERSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGEVERSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGEVERSE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGEVERSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen hintahistoria

DOGEVERSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DOGEVERSE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DOGEVERSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGEVERSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.