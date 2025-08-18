DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000052. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGEVERSE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000505 ja korkeimmillaan $ 0.00000524 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGEVERSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000422871847330007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000003988961628062.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGEVERSE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DogeVerse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.19. DOGEVERSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 200000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.
Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season.
DogeVerse-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DogeVerse (DOGEVERSE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DogeVerse (DOGEVERSE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DogeVerse-rahakkeelle.
DogeVerse (DOGEVERSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGEVERSE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
