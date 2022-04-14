DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGE (DOGEGOV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen tiedot Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Virallinen verkkosivusto: https://www.dogegov.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Osta DOGEGOV-rahaketta nyt!

DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Kokonaistarjonta: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M Kierrossa oleva tarjonta: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.706 $ 0.706 $ 0.706 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 Nykyinen hinta: $ 0.008557 $ 0.008557 $ 0.008557 Lue lisää DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen hinnasta

DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGEGOV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGEGOV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGEGOV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGEGOV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGEGOV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGEGOV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGEGOV-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGE (DOGEGOV) -rahakkeen hintahistoria DOGEGOV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGEGOV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGEGOV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGEGOV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGEGOV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGEGOV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!