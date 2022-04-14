DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGE AI (DOGEAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tiedot Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Virallinen verkkosivusto: https://dogeai.info/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump Osta DOGEAI-rahaketta nyt!

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 135.90K $ 135.90K $ 135.90K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 181.20K $ 181.20K $ 181.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 Nykyinen hinta: $ 0.0001812 $ 0.0001812 $ 0.0001812 Lue lisää DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen hinnasta

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGEAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGEAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGEAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGEAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGEAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGEAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGEAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen hintahistoria DOGEAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGEAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGEAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGEAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGEAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGEAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!